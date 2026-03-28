Basquetebol feminino: Benfica e GDESSA disputam final da Taça de Portugal
Duelo decisivo disputa-se no domingo, pelas 16 horas, em Paredes
Benfica e GDESSA vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal feminina de basquetebol, após afastarem hoje o Esgueira e o Sportiva, respetivamente, na final a quatro que decorre em Paredes.
Na primeira meia-final, o Benfica superou o Esgueira por 72-62, resolvendo ainda na primeira metade (44-22), na qual marcou o dobro dos pontos, destacando-se Schaquilla Nunn, com 21 pontos e 17 ressaltos.
No segundo desafio, o GDESSA venceu o Sportiva por claro 87-66, com 50-28 ao intervalo, sobressaindo Lauren Park-Lane, com 19 pontos e sete assistências.
A final disputa-se no domingo, às 16:00, no Pavilhão Multidesportivo de Paredes.
