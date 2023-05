O Benfica venceu o GDESSA este sábado por 62-49 no segundo jogo do play-off da final da liga portuguesa feminina de basquetebol, no pavilhão da Luz.

Depois da derrota no jogo 1, no Barreiro, as encarnadas, bicampeãs nacionais, asseguraram um triunfo em casa e até o presidente Rui Costa marcou presença nas bancadas. A base Carolina Rodrigues (19 pontos) e a extremo/poste Raphaella Monteiro (15 pontos) estiveram em destaque.

A decisão do título nacional de basquetebol feminino ficou assim adiada para domingo, às 11h00, novamente na Luz.