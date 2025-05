Não se deixe enganar pelos dez pontos de vantagem (91-81) com que o FC Porto fechou o primeiro jogo da meia-final da Liga de basquetebol frente ao Sporting. Os dragões andaram grande parte do jogo a correr atrás do prejuízo no marcador, chegaram a estar a perder por 12 pontos no terceiro período, mas arrancaram decididos para o triunfo nos derradeiros três minutos, momento em que os leões se renderam.

Apesar de até ter convertido o primeiro lançamento do jogo, pelo poste Phil Fayne, o FC Porto esteve longe do seu melhor durante toda a primeira parte.

Os dragões atingiram o intervalo com uma eficácia baixíssima nos tiros exteriores (3/11) e com menos de metade dos lances livres de que dispuseram convertidos (7/16), para além de terem sido superados na sempre importante luta das tabelas (16 ressaltos contra 24 do adversário).

Neste particular brilhou o possante Nick Ward, que fechou a primeira parte com cinco ressaltos, aos quais juntou 13 pontos. O poste liderou o Sporting para uma exibição segura nos dois períodos iniciais, durante os quais Diogo Ventura acertou três dos quatro triplos convertidos pelos leões até ao intervalo, em dez tentativas.

Os leões chegaram a liderar o marcador por 12 pontos no primeiro período (24-12), margem que voltaram a tocar no terceiro período (43-55), mas de um momento para o outro Max Landis converteu dois triplos (57-60) e o jogo começava a dar sinais de mudança.

O FC Porto foi mesmo capaz de passar para a frente do marcador, com um afundanço de Wes Washpun, a 1:44 minutos do fim do terceiro período, mas o Sporting conseguiu reerguer-se e fechar o terceiro parcial ainda na frente (65-62).

Porém, a resistência leonina desabou a três minutos do fim, quando o capitão dos leões, Diogo Ventura, deixou o jogo pela quinta falta e Devyn Marble fez cinco pontos de rajada, deixando os portistas a vencer por 80-78.

Desta vez, o FC Porto, com a mira melhor calibrada, não permitiu a reaproximação do adversário no marcador, fechado a partida com uma confortável margem de dez pontos (91-81), para qual Wes Washpun e Xeyrius Williams contribuíram com 23 pontos e Max Landis com 18. O melhor marcador do jogo acabou por ser, ainda assim, o incontornável Nick Ward (24).

O segundo jogo da meia-final entre FC Porto e Sporting disputa-se no domingo (15:00), novamente no Dragão Arena.

Antes, no sábado (15:00), o Benfica recebe a Ovarense para o segundo jogo da restante semifinal da Liga. As águias venceram a primeira partida por 85-66.