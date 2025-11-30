Depois do triunfo em Montenegro, Portugal perdeu na receção à Grécia, na segunda jornada da fase inaugural de qualificação para o Mundial 2027. Na tarde deste domingo, num Multiusos de Matosinhos lotado, os “Linces” perderam por 76-68 (24-17, 13-19, 19-13 e 19-20).

Sem as suas principais estrelas (o português Neemias Queta e o grego Giannis Antetokounmpo), por imposição da NBA, Portugal e Grécia protagonizaram um duelo equilibrado em Matosinhos.

Ao intervalo, a seleção helénica, a oitava melhor da Europa na atualidade, vencia pela margem mínima (37-36), vantagem que foi capaz de alargar com uma segunda parte sólida, perante a boa réplica dada pelos “Linces”, que ocupam o 25.º posto no ranking europeu.

Num jogo com boas percentagens de lançamento (43,33 por cento de eficácia para Portugal e 48,15 por cento para a Grécia), foi nos triplos que os gregos mais se destacaram (13 convertidos contra apenas sete da Seleção nacional).

Travante Williams e Giannoulis Larentzakis foram os melhores marcadores do encontro, com 15 pontos, enquanto Cândido Sá se destacou no capítulo dos ressaltos (8).

O triunfo em Matosinhos permite à Grécia isolar-se no comando do Grupo B da primeira fase de qualificação para o Mundial, com quatro pontos. Portugal foi apanhado na segunda posição por Montenegro, que venceu na Roménia por 80-75, neste domingo. As duas seleções somam três pontos, enquanto os romenos se ficam pelos dois pontos.

De recordar que os primeiros três classificados do Grupo B avançam para a próxima ronda de qualificação para o Mundial. Na próxima jornada, Portugal defronta a Roménia, no dia 27 de fevereiro de 2026.