O extremo luso-ucraniano Vlad Voytso, de 26 anos e 2 metros de altura, assinou contrato com o FC Porto até 2027, regressando a uma casa onde esteve durante oito temporadas, entre 2015 e 2023.

Formado na Figueira da Foz, o basquetebolista passou pela Naval e pelo Ginásio Figueirense antes de entrar no projeto Dragon Force, em 2015. Três anos depois, estreou-se na equipa sénior dos Dragões.

Pelo clube portista, conquistou uma Supertaça, uma Taça Hugo dos Santos e uma Taça de Portugal.

Em 2023, mudou-se para Espanha para representar o GA Cantabria, onde permaneceu durante duas épocas.

Voytso prepara-se agora para o EuroBasket, que decorre entre 27 de agosto e 14 de setembro em Chipre, Finlândia, Polónia e Letónia.

RELACIONADOS
Basquetebol: Sporting reforça-se com extremo do Galomar
VÍDEO: Miguel Oliveira sofre queda nos treinos livres do GP da Áustria
João Almeida: «Estou 100 por cento recuperado»