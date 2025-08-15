Modalidades
Basquetebol: internacional português regressa ao FC Porto
Vlad Voytso assina até 2027 pelos «Dragões»
O extremo luso-ucraniano Vlad Voytso, de 26 anos e 2 metros de altura, assinou contrato com o FC Porto até 2027, regressando a uma casa onde esteve durante oito temporadas, entre 2015 e 2023.
Formado na Figueira da Foz, o basquetebolista passou pela Naval e pelo Ginásio Figueirense antes de entrar no projeto Dragon Force, em 2015. Três anos depois, estreou-se na equipa sénior dos Dragões.
Pelo clube portista, conquistou uma Supertaça, uma Taça Hugo dos Santos e uma Taça de Portugal.
Em 2023, mudou-se para Espanha para representar o GA Cantabria, onde permaneceu durante duas épocas.
Voytso prepara-se agora para o EuroBasket, que decorre entre 27 de agosto e 14 de setembro em Chipre, Finlândia, Polónia e Letónia.
