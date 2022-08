O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação do basquetebolista norte-americano Isaiah Armwood para a nova temporada.

O jogador de 31 anos chega a Alvalade oriundo dos lituanos do BC Šiauliai, e já revelou que está ansioso por estrear pelos verdes e brancos.

«Sei que é um grande clube com elevadas expectativas. Estou desejoso de começar a treinar e competir por títulos este ano. Estou muito ansioso por isso», explica Armwood em declarações à Sporting TV.

Isaiah Armwood para além de ter representado o BC Šiauliai na última temporada, jogou ainda no Aquila Basket Trento e no Chieti Basket 1974, em Itália, nos japoneses do Rizing Zephyr Fukuoka, nos húngaros do DEAC, nos norte-americanos do Capital City Go-Go e do Lakeland Magic e nos romenos do CS Dinamo București.