A resistência do Benfica em França, frente ao Le Mans, durou apenas até ao intervalo. A desvantagem de 20 pontos registada no final do encontro (89-69) explica-se com uma segunda parte dominada pelos franceses, que somaram o primeiro triunfo no Grupo H da Liga dos Campeões de basquetebol. As Águias, por seu turno, ainda não venceram na prova.

Com boas percentagens de lançamento e seis triplos convertidos nos dois primeiros períodos, o Benfica fechou o parcial inicial na frente (24-21) e continuou a dividir o jogo até ao intervalo, mesmo que o tenha atingido já em desvantagem no marcador, por dois pontos (45-43).

Porém, a partir daí só deu Le Mans, sexto classificado na fase regular da Liga francesa e finalista vencido na última edição da Taça gaulesa. Os dois últimos parciais foram contundentes (17-8 e 27-18), sendo que, no terceiro período, os encarnados apenas converteram um dos nove lançamentos que tentaram, excluindo os lances livres.

Ainda assim, os melhores marcadores do jogo são do Benfica, no caso os atiradores Aaron Broussard e Crandall, ambos com 19 pontos. Este último juntou-lhes ainda 11 assistências.

Na próxima jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de basquetebol, agendada para o dia 5 de novembro (20h30), as duas equipas voltam a defrontar-se, mas em Lisboa.

