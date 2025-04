Mery Andrade, antiga internacional portuguesa e treinadora de basquetebol, foi eleita sócia de mérito da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), em Assembleia Geral (AG) do organismo, realizado sexta-feira, em Albufeira.

«Em Portugal, brilhou pela formação da Quinta dos Lombos em 2013 e 2014, com duas Taças de Portugal e um campeonato no palmarés. A atual treinadora-adjunta dos Toronto Raptors, da Liga norte-americana masculina (NBA), cargo que ocupa desde 2023, deixou um legado memorável, com títulos nacionais e internacionais, com destaque para as cinco temporadas em que representou emblemas da Liga norte-americana feminina (WNBA)», refere um comunicado da FPB no sítio oficial.

Com 49 anos, Mery Andrade representou as Cleveland Rockers (1999-2002) e as Charlotte Sting (2004), tornando-se a segunda portuguesa a atuar na WNBA, depois de Ticha Penicheiro.

Natural de Cabo Verde e irmã do também ex-internacional Carlos Andrade, entrou na equipa técnica dos Toronto Raptor, em setembro de 2023, tornando-se apenas a quinta mulher na história a ocupar um cargo técnico na NBA, como adjunta do treinador sérvio Darko Rajaković.

Na Assembleia Geral também foi apresentado o relatório e contas de 2024, que revelou um resultado negativo de 312 mil euros, o que significa uma ligeira recuperação face ao défice de 370 mil euros registados em 2023.

Apesar do saldo negativo, Manuel Fernandes, presidente da FPB, destacou ainda a destacou a evolução positiva da modalidade, que conta com cerca de 31.500 praticantes, enaltecendo ainda a qualificação das seleções nacionais para os Campeonatos da Europa deste verão, com os homens a regressarem à fase final pela quarta vez e as mulheres a estrearem-se na competição.