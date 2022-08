O basquetebolista norte-americano Michael Finke é reforço do FC Porto, confirmou esta segunda-feira o clube azul e branco.

Finke, extremo/poste de 26 anos, de 2.08 metros, chega aos dragões depois de ter jogado nos cipriotas do Apollon Limassol.

Depois de ter jogado no seu país natal ao serviço do Illinois Fighting e no Grand Canyon Antelops na NCAA, a liga universitária, Finke passou pelos polacos do Légia Varsóvia e ainda nos estónios do BC Kalev, nos neerlandeses do ZZ Leiden e nos gregos do Aris.

É o quarto reforço da equipa comandada por Fernando Sá, juntando-se a Miguel Maria Cardoso, João Guerreiro e Teyvon Myers nas caras novas para 2022/23.