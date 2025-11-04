O basquetebolista Miguel Queiroz, capitão da equipa do FC Porto e da seleção portuguesa, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar uma luxação no ombro esquerdo, informou o clube azul e branco, na manhã desta terça-feira.

«A operação decorreu sem intercorrências e o atleta irá agora iniciar o processo de recuperação aos cuidados do departamento de saúde no Dragão Arena», refere o FC Porto, em nota no seu sítio na internet.

O poste de 34 anos já tinha ficado fora da pré-convocatória de Portugal para os dois primeiros jogos de qualificação para o Mundial de 2027, por lesão, tal como Neemias Queta, por jogar na Liga norte-americana (NBA).

Queiroz lesionou-se no jogo ante o Sporting, a 18 de outubro, estando de fora por seis meses.