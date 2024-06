O basquetebolista Miguel Queiroz, de 32 anos, renovou contrato com o FC Porto, sendo o novo vínculo válido até 2027, informou esta segunda-feira o clube azul e branco.

Miguel Queiroz, poste e capitão de equipa, que está no FC Porto desde 2013, oriundo do Illiabum, leva 11 anos no clube, sete títulos e mais de 450 jogos. Prolongou agora a ligação por mais três temporadas.

«Fiquei mesmo muito contente, só fazia sentido assim. São 11 épocas de ligação e acho que todo o trabalho que tem vindo a ser feito merecia esta continuidade, tanto para mim como para o clube. Fico muito contente por representar esta casa, mais três anos virão com muito orgulho. Noutro dia, perguntaram-me quais eram os meus sonhos. Eu sonho a curto prazo e passam por ganhar títulos pelo FC Porto, o maior número possível. Quero ajudar esta equipa e este clube ao máximo», disse Miguel Queiroz, citado pelos canais do clube.



No momento da celebração do contrato esteve o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, que salientou que Miguel Queiroz «é um homem que dignifica o FC Porto».

«Estamos muito satisfeitos com esta renovação, que ele merece e que muito nos honra. É um percurso magnífico porque também evidencia alguém que, através da Dragon Force, atingiu as camadas seniores do FC Porto e continuou a dignificar o clube durante estes 11 anos. Ele representa todo o seu portismo. Como disse, não nasceu portista, mas vai morrer portista e esta é uma sensação que deve estar presente em todos os sócios», sublinhou Villas-Boas.

O FC Porto está na final do campeonato de basquetebol com o Benfica, sendo o primeiro jogo, na casa dos dragões, na quarta-feira (19h00).