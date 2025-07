Eleito o MVP da final da Liga portuguesa de basquetebol, Nico Carvacho, poste chileno de 28 anos, despede-se do Benfica, que ajudou a conquistar o título de campeão nacional, na última temporada.

Numa curta nota publicada no seu site oficial, o Benfica enaltece o «empenho, espírito de sacrifício e profissionalismo» do jogador de 2,11 metros, que terminou a época com médias de 10,3 pontos, 6,8 ressaltos e 2,1 assistências por jogo.

Obrigado, Nico Carvacho! 🦅



1 Época

1 Campeonato Nacional

Contratado aos polacos do Dabrowa Górnicza com a difícil missão de render Terrell Carter no plantel dos encarnados, Carvacho viveu uma temporada com altos e baixos na Luz, marcada por uma lesão no pé esquerdo, em fevereiro, que o obrigou a parar durante mais de dois meses.

Regressou a tempo do play-off, tornando-se numa das figuras da fase a eliminar da Liga. Na final, frente ao FC Porto, foi mesmo considerado o Jogador Mais Valioso (MVP) da eliminatória.

Para lá de Carvacho, também Tyler Stone, Ahmaad Rorie e Trey Drechsel já se despediram do Benfica.