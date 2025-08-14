Neemias Queta tranquilizou os adeptos portugueses após ter revelado que está «a evoluir para estar a 100 por cento no Europeu» de basquetebol, no qual Portugal vai participar 14 anos depois da última presença na prova.

O poste português, que atua na NBA pelos Boston Celtics, lesionou-se na anca direita na reta final do encontro de preparação frente à Espanha B, em Málaga, problema que, entretanto, debelou.

Neemias garantiu, em Braga, onde a Seleção nacional vai defrontar a Islândia e a Suécia em jogos de preparação para o Campeonato da Europa, que aguarda com expetativa a participação na prova.

«O objetivo foi sempre vir [à Seleção]. Estamos há muito tempo sem ir a uma fase final. Isso cria sempre alguma ansiedade e expetativa, mas é uma espécie de vitamina para a nossa ambição, que passa por sermos uma equipa competitiva, que quer fazer uma boa prova», disse o atleta, de 26 anos.

O poste português acredita que a presença de Portugal no Europeu «tem tudo para ser uma boa promoção da modalidade», um papel que o próprio desempenha desde que se estreou na NBA, em 2021, então pelos Sacramento Kings.

A Seleção nacional defronta, no Torneio Internacional de Braga, a Islândia (sexta-feira, 20:30) e a Suécia (sábado, 18:00).

Por uma «questão protocolar com a NBA e o clube dele», Neemias Queta está autorizado a participar em apenas uma dessas partidas, explicou o selecionador, Mário Gomes.

O Campeonato da Europa de basquetebol está agendado disputa-se entre os dias 27 de agosto e 14 de setembro, numa organização conjunta entre Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.

Na primeira fase, Portugal integra o Grupo A, juntamente com Turquia, Sérvia, Letónia, Estónia e Chéquia.