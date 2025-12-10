Basquetebol: Knicks e Orlando Magic nas meias-finais da NBA Cup
Quartos de final da prova completam-se na próxima madrugada
Os New York Knicks e os Orlando Magic apuraram-se, com vitórias convincentes, para as meias-finais da NBA Cup.
Em Toronto, os Knicks derrotaram os Raptors por 117-101 com a estrela da companhia, Jalen Brunson, a apontar 35 pontos (26 deles na primeira parte), sendo bem secundado por Josh Hart (21) e Karl-Anthony Towns, que completou um duplo-duplo (14 pontos e 16 ressaltos).
O segundo período foi determinante para o desfecho do encontro, com o parcial de 34-13 a lançar para o triunfo a equipa de Nova Iorque, que é a única a conseguir atingir a fase a eliminar da NBA Cup em todas as edições da prova.
Nas meias-finais, os Knicks vão defrontar os Orlando Magic, que mesmo sem o lesionado Franz Wagner bateram os Miami Heat por 117-108.
Desmond Bane, com 37 pontos, foi o melhor marcador do encontro, que até começou melhor para a equipa de Miami (conseguiu um parcial de 15-0 no arranque e vencia por 30-17 no fim do primeiro período), mas terminou da melhor forma para os Magic.
Os encontros Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns (00h30) e Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs (3h00) completam, na próxima madrugada, os quartos de final da NBA Cup.