Uma nova liga profissional pan-europeia masculina de basquetebol vai ser criada em janeiro, anunciaram a Federação internacional (FIBA) e a Liga norte-americana de basquetebol (NBA), que a vão explorar em conjunto.

A competição vai contar com equipas com vagas permanentes, mas terá igualmente formações das ligas nacionais europeias afiliadas na FIBA, que acederiam à mesma por «via baseada no mérito» desportivo, através da Liga dos Campeões da FIBA e de um torneio de qualificação no final da época.

«A liga alinhará também o seu calendário com os calendários das ligas nacionais e das seleções, o que permitiria aos jogadores representar o seu clube e a sua seleção nacional ao longo de todo o ano», refere o comunicado.

Apesar de não terem sido revelados detalhes, quando foi idealizado, o projeto previa a participação de 16 equipas, 12 das quais com lugar permanente e outras quatro para clubes que se qualifiquem.

A FIBA e a NBA insistiram que esta nova liga vai propiciar «apoio financeiro e recursos ao desenvolvimento contínuo do ecossistema do basquetebol europeu, incluindo as ligas nacionais, as academias dos clubes e os programas existentes» de ambas as instituições para a «formação de aspirantes a jogadores, treinadores e árbitros em todos os níveis da modalidade».

Os dois organismos já tinham adiantado, nos últimos meses, que, além do prestígio que uma competição associada à NBA teria a nível europeu, o aumento dos prémios monetários seria também uma grande vantagem e um forte fator de atração dos melhores clubes da Europa.

O secretário-geral da FIBA, Andreas Zagklis, considera que o avanço deste projeto conjunto «é uma excelente notícia para a comunidade europeia do basquetebol», destacando o facto do formato da liga «respeitar os princípios do modelo desportivo europeu, ao oferecer a qualquer clube ambicioso do Continente um caminho justo até ao topo».

O dirigente defende ainda que o projeto foi concebido «de forma a melhorar a sustentabilidade de todo o ecossistema do basquetebol europeu, incluindo jogadores, clubes, ligas e federações nacionais, ao gerar um efeito dominó que beneficiará enormemente os adeptos de basquetebol em toda a Europa».

Já Adam Silver, comissário da NBA, reforçou a sua «convicção de que existe uma enorme oportunidade em torno da criação de uma nova liga» na Europa, sentimento reforçado após as conversações com as partes interessadas no Velho Continente.

«Em conjunto com a FIBA, esperamos contar com a participação de clubes e grupos de proprietários potenciais que partilhem a nossa visão sobre o potencial desta modalidade na Europa», concluiu.