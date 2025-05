A Oliveirense conquistou a Taça Hugo dos Santos de basquetebol este domingo, ao vencer o FC Porto por 83-78, em Gondomar.

Ao intervalo, a formação de João Figueiredo, que conquistou o primeiro título nacional ao leme da Oliveirense, já vencia os dragões por 12 pontos (50-38). O FC Porto reagiu na segunda parte e, no final do terceiro período, já só perdia por 61-59. Numa reta final de jogo emotiva, a Oliveirense susteve a pressão do conjunto azul e branco.

O conjunto de Oliveira de Azeméis superiorizou-se no tiro exterior, com 47 por cento de eficácia contra 38 do FC Porto.

O norte-americano Onno Steger foi a principal figura da Oliveirense, com 25 pontos e cinco ressaltos. No FC Porto, destacou-se Toney Douglas, autor de 24 pontos e seis ressaltos.

Esta foi a terceira vez que a equipa de Oliveira de Azeméis venceu a prova, depois das conquistas de 2018/19 e 2019/20, precisamente a última época em que ergueu um troféu.