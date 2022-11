A seleção portuguesa feminina de basquetebol venceu este domingo a Estónia por 76-52, em jogo a contar para a quarta jornada do Grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023.

Num jogo de sentido único, Portugal, que ao intervalo vencia por 48-28, consolidou o segundo lugar do agrupamento, a dois pontos de distância da líder Grécia, que também venceu este domingo a Grã-Bretanha por 72-65, a terceira classificada, em igualdade com a Estónia, quarta e última, ambas a um ponto da seleção lusa.

A equipa das quinas reeditou o triunfo do jogo inaugural do agrupamento, no qual se impôs por 62-43 na receção à Estónia, antes de perder com a Grécia, por 57-64, e com a Grã-Bretanha, por 69-76, após prolongamento.

Apesar da vitória expressiva, Portugal não está em posição muito favorável para conquistar o apuramento para a fase final, reservado apenas aos vencedores dos dez grupos de qualificação e aos quatro melhores segundos posicionados.