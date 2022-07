A seleção portuguesa de basquetebol foi, nesta sexta-feira, eliminada na primeira fase de qualificação europeia para o Mundial de 2023, após perder com a Hungria por 69-68, o quinto desaire noutros tantos jogos.

Em Budapeste, a seleção lusa, que ao intervalo já perdia por 40-31, foi derrotada pela Hungria no quinto jogo do Grupo E, e já sabe que vai terminar no último lugar, quando falta apenas uma jornada por disputar aos lusos, já sem possibilidade de apuramento.

Num grupo em que se qualificam os três primeiros para a fase seguinte, a França lidera com oito pontos (quatro vitórias em quatro jogos), seguida da Hungria, com os mesmos pontos mas mais um jogo, com Montenegro em terceiro com seis pontos (quatro jogos) e Portugal em último, com apenas cinco pontos (cinco jogos).