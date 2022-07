A seleção portuguesa de basquetebol, já sem hipóteses de apuramento para o Mundial 2023, terminou a terceira fase de qualificação sem triunfos, ao somar a sexta derrota, em outros tantos jogos, na receção ao Montenegro, por 62-77, esta segunda-feira.

Apesar da derrota, Miguel Queiroz foi o melhor marcador do encontro em Odivelas, com 17 pontos, superando Aleksa Ilic, com 14, Petar Popovic e Nikola Ivanovic, ambos com 13 pontos.

Desta forma, a turma de Mário Gomes encerrou o Grupo E com seis pontos - um por cada desaire - enquanto Montenegro somou dez, atrás da líder França (11). A Hungria acabou na terceira posição, que também dá acesso à fase seguinte, com nove.