Depois do adiamento da primeira jornada do campeonato nacional de basquetebol, também a segunda ronda foi adiada após entendimento entre os 12 clubes.

Em causa volta a estar a renovada Lei da Imigração, que obrigou os clubes a regularizarem documentos, autorização de residência e contratos de trabalho dos atletas, além de apresentarem as respetivas manifestações de interesse.

Num comunicado conjunto, os clubes lamentam que não tenha «havido qualquer desenvolvimento nas conversações com as autoridades competentes» para contornar os problemas relacionados com a «inscrição dos seus atletas estrangeiros (em particular, oriundos dos Estados Unidos da América)». Por isso, os clubes entendem que «continuam a não estar reunidas as condições mínimas que assegurem uma competição justa entre todos».

«Assim, devidamente ponderados todos os fatores, os 12 Clubes decidiram que não vão comparecer a nenhum dos 6 jogos da segunda jornada da Liga Betclic Masculina, com o consequente reagendamento para data a acordar», diz a nota dos clubes.

Os emblemas que competem no basquetebol apelas a que «a situação seja rapidamente resolvida, para que a terceira jornada decorra conforme previsto».

Leia o comunicado na íntegra:

«Não tendo havido qualquer desenvolvimento nas conversações com as Autoridades competentes acerca das inúmeras dificuldades de índole prática com que diariamente se deparam os Clubes na inscrição dos seus atletas estrangeiros (em particular, oriundos dos Estados Unidos da América) e que já foram, ainda que de forma muito genérica, por eles divulgados, entendem os 12 Clubes que continuam a não estar reunidas as condições mínimas que assegurem uma competição justa entre todos.

Assim, devidamente ponderados todos os factores, os 12 Clubes decidiram que não vão comparecer a nenhum dos 6 jogos da segunda jornada da Liga Betclic Masculina, com o consequente reagendamento para data a acordar.

Naturalmente, esperam os Clubes que a situação seja rapidamente resolvida, para que a terceira jornada decorra conforme previsto. Para tal, reiteram o apelo às Autoridades competentes para que, por um lado, percebam o contexto particular do basquetebol já anteriormente abordado e, por outro, que haja consistência e coerência de procedimentos e cumprimento dos prazos estabelecidos em Protocolo.

Aos Sócios e Adeptos dos Clubes e aos simpatizantes do Basquetebol em geral, bem como aos Parceiros e Patrocinadores, os Clubes renovam o apelo à compreensão por esta decisão (reforce-se, de último recurso), tomada a bem da defesa da verdade desportiva e consequente dignificação do produto Basquetebol Português.

Juntos pelo Basquetebol!»