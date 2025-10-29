O Sporting somou um triunfo confortável, na Roménia, diante do Valcea, por 102-61, na terceira jornada do Grupo G da Taça Europeia de basquetebol.

A formação leonina entrou forte e manteve o bom desempenho durante toda a partida, superiorizando-se aos anfitriões em todos os períodos (27-12, 26-19, 24-21 e 25-9).

O base do Sporting, Stephan Swenson, foi o homem do jogo ao somar 30 pontos e duas assistências.

Os comandados de Luís Magalhães deram, assim, uma boa resposta ao desaire na última ronda, na Alemanha, frente aos alemães do Rasta Vechta.

O Sporting soma, agora, cinco pontos no grupo G, enquanto o Valcea, que ainda não venceu nesta fase da prova, fica-se pelos três pontos.

Na próxima jornada, agendada para o dia 4 de novembro, os verdes e brancos deslocam-se a Itália para defrontarem o Sassari.