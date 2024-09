O Sporting apurou-se, esta sexta-feira, para a fase de grupos da Taça da Europa de basquetebol, com a vitória ante o Spirou Charleroi, por 79-72, após empate na Bélgica (69-69).

Os leões, que se juntam ao FC Porto nesta fase, já sabem que vão disputar o Grupo D, juntamente com o Dinamo Banco de Sardenha (Itália), o Aliaga Petkim (Turquia) e o Anwil Wloclawek (Polónia).

Os belgas até entraram melhor no desafio no Pavilhão João Rocha e tiveram a sua liderança máxima -e última - aos 13-10. O Sporting reagiu e, com um parcial de 13-5, passou para a frente, vencendo por 23-18 no fim do primeiro período.

O segundo parcial foi fértil em erros, mútuos, apesar de o Sporting ter chegado aos oito pontos de vantagem (35-27), inspirados por Kenneth Funderburk, com oito pontos: ainda assim, os visitantes, impulsionados por Cobe Williams, com 11, voltaram a reduzir a diferença para quatro pontos ao intervalo (37-33).

No terceiro período, mais forte nas tabelas, o Sporting ganhou folga inédita de 11 pontos (55-44), mas o Spirou, com dois triplos seguidos (58-53), reaproximou-se. Valeu, depois de uma paragem pedida pelos verde e brancos, um triplo de Funderburk para nova folga de dez pontos (64-54) antes dos dez minutos finais.

No derradeiro período, o Sporting manteve-se sereno, continuou mais eficaz na defesa e não deixou o adversário aproximar-se, justificando o êxito.

Kenneth Funderburk foi o melhor marcador do Sporting, com 18 pontos, mas quem mais se destacou na partida foi Cobe Williams, com 25 pontos.