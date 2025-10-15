Vindo de uma pesada derrota no dérbi com o Benfica, o Sporting recebeu e venceu o Dínamo Sassari (80-77), esta quarta-feira, na 1.ª ronda do Grupo G da Taça Europa de basquetebol.

Os leões estiveram num bom nível nos dois primeiros períodos e, ao intervalo, já venciam por 47-34. No entanto, no terceiro quarto, o Sporting permitiu que o conjunto italiano reentrasse no jogo, ao somar apenas seis pontos, contra 30 do adversário. Ainda assim, no derradeiro período, a equipa de Luís Magalhães reagiu e assegurou um triunfo suado.

Rashawn Thomas liderou no capítulo dos pontos (18), enquanto Maleeck Harden-Hayes foi o melhor no lado do Sporting, com 17.

O Sporting junta-se, assim, aos alemães do Rasta Vechta na liderança do Grupo D, com dois pontos. Segue-se um duelo com o FC Porto, no Dragão Arena, no próximo sábado, a contar para a 3.ª jornada do campeonato nacional.

Os portistas, recorde-se, também entraram com o pé direito na Taça Europa, com um triunfo na véspera sobre o Antwerp Giants (80-79).