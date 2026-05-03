Basquetebol: Sporting bate Benfica e conquista Taça Hugo dos Santos
Triunfo por 79-77 vale segundo título da temporada para os leões
Triunfo por 79-77 vale segundo título da temporada para os leões
Na pausa entre a fase regular e o início dos play-offs, discutiu-se o terceiro título da temporada. Benfica e Sporting mediram forças pela Taça Hugo dos Santos – a Taça da Liga de basquetebol – com os leões a levarem a melhor (79-77).
Os leões arrancaram com tudo e já venciam por 9-2 nos primeiros minutos. Ao fim do primeiro quarto, o Sporting vencia por 19-13. O Benfica reagiu no segundo período, chegando a passar para a frente do marcador. Porém, a turma de Alvalade conseguiu reagir e ir para intervalo a vencer (44-42).
No arranque da segunda parte o equilibro – que caracterizou o final do 2.º quarto – voltou a ser imagem de marca. No final, os encarnados terminaram pela primeira vez no jogo um período na frente (61-59).
No último quarto a história não foi diferente – com aproximações e mudanças de liderança. No final, o triunfo sorriu ao Sporting (79-77).
Em termos individuais, Swenson (15 pontos) e Robinson III (12 pontos e nove ressaltos) foram os destaques do lado dos leões. Betinho (14 pontos) e McEwen (14 pontos) foram os mais inconformados pelas águias.
O Sporting conquista, assim, a terceira Taça da Liga da história, sucedendo à Oliveirense – que venceu em 2025. Os leões vencem o segundo título da época, depois de vencerem a Taça de Portugal frente ao FC Porto.
O maior detentor da Taça Hugo dos Santos é o Benfica, com 13.
𝐕𝐄𝐍𝐂𝐄𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐀 𝐓𝐀𝐂̧𝐀 𝐇𝐔𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐒 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐎𝐒 🏆🏆🏆— Sporting CP (@SportingCP) May 3, 2026
Depois da conquista da Taça de Portugal, os Leões do #BasquetebolSCP derrotam o SL Benfica por 77-79 e conquistam a Taça Hugo dos Santos 🏀 pic.twitter.com/u8Px9mhvbI