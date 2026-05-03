Na pausa entre a fase regular e o início dos play-offs, discutiu-se o terceiro título da temporada. Benfica e Sporting mediram forças pela Taça Hugo dos Santos – a Taça da Liga de basquetebol – com os leões a levarem a melhor (79-77).

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Os leões arrancaram com tudo e já venciam por 9-2 nos primeiros minutos. Ao fim do primeiro quarto, o Sporting vencia por 19-13. O Benfica reagiu no segundo período, chegando a passar para a frente do marcador. Porém, a turma de Alvalade conseguiu reagir e ir para intervalo a vencer (44-42).

No arranque da segunda parte o equilibro – que caracterizou o final do 2.º quarto – voltou a ser imagem de marca. No final, os encarnados terminaram pela primeira vez no jogo um período na frente (61-59).

No último quarto a história não foi diferente – com aproximações e mudanças de liderança. No final, o triunfo sorriu ao Sporting (79-77).

Em termos individuais, Swenson (15 pontos) e Robinson III (12 pontos e nove ressaltos) foram os destaques do lado dos leões. Betinho (14 pontos) e McEwen (14 pontos) foram os mais inconformados pelas águias.

O Sporting conquista, assim, a terceira Taça da Liga da história, sucedendo à Oliveirense – que venceu em 2025. Os leões vencem o segundo título da época, depois de vencerem a Taça de Portugal frente ao FC Porto.

O maior detentor da Taça Hugo dos Santos é o Benfica, com 13.