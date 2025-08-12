Malik Morgan vai prosseguir a carreira em Portugal, mas ao serviço do Sporting, depois de um ano de estreia positivo na Liga de basquetebol ao serviço da Oliveirense.

Na última temporada, o base norte-americano, de 31 anos, conseguiu médias superiores a 13 pontos e três assistências por jogo, ajudando o clube de Oliveira de Azeméis a conquistar a Taça Hugo dos Santos.

«Estou muito empolgado pela oportunidade e ansioso por começar. Sou um jogador versátil, gosto de jogar ofensivamente, sei lançar bem, corro e faço o pick and roll [fazer bloqueio e desbloqueio para atacar o cesto]», referiu o jogador, citado pelo site do clube leonino.

Desde que se tornou profissional, em 2017, Morgan tem passado a sua carreira no basquetebol europeu, tendo acumulado experiências nos Países Baixos, na Chéquia, na Roménia e na Hungria, antes de se ter mudado para Portugal.