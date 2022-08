O Sporting anunciou nesta segunda-feira a contratação de Marko Loncovic, poste luso-montenegrino que está em Portugal desde 2012 e que foi campeão pelo Benfica (2017) e pela Oliveirense (2019).

O atleta de 31 anos – 2 metros e 97 quilos - jogou as duas últimas épocas no Galomar, da Proliga, e regressa agora ao principal campeonato para voltar a trabalhar com Pedro Nuno, novo técnico do Sporting, com quem Loncovic conquistou uma Taça de Portugal ao serviço do Illiabum.