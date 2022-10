Um dia depois do triunfo do FC Porto sobre o Vitória de Guimarães, Sporting e Benfica também mantiveram o registo 100 por cento vitorioso na Liga de basquetebol, embora com dois jogos a menos.

Os leões venceram no reduto da Ovarense por 94-72 e o Benfica venceu o Imortal por 98-65.

RESULTADOS DA SÉTIMA JORNADA:

- Sexta-feira, 28 out:

FC Porto - Vitória de Guimarães, 96-83

- Sábado, 29 out:

CAB Madeira - Póvoa, 88-91

Ovarense – Sporting, 72-94

Lusitânia - Esgueira, 84-88

Benfica - Imortal, 98-65

Sangalhos – Oliveirense, 62-83

CLASSIFICAÇÃO:

1. FC Porto 6 jogos / 12 pontos

2. Oliveirense 7/12

3. Ovarense 7/12

4. Benfica 5/10

5. Sporting 5/10

6. Esgueira 7/10

7. Lusitânia 6/9

8. Vitória Guimarães 7/9

9. Imortal 6/8

10. Póvoa 7/8

11. CAB Madeira 7/8

12. Sangalhos 6/6