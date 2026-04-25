Está fechada a fase regular da Liga de basquetebol e já são conhecidos os alinhamentos para os play-offs. Benfica, líder, terminou em beleza. Já Sporting e FC Porto perderam na última jornada.

No Pavilhão Fidelidade, os encarnados atropelaram o Vasco da Gama – que viu confirmada a descida de divisão – por 103-70. Aleksander Dziewa, poste do Benfica, foi o maior pontuador do encontro com 21 pontos.

Temidayo Yussuf também esteve em destaque com um duplo-duplo de 14 pontos e dez ressaltos. Do lado do Vasco da Gama, Akoi Yuot foi o mais inconformado com 19 pontos, somando oito ressaltos.

O Benfica termina assim a fase regular como líder isolado, com 42 pontos. O Vasco da Gama, 11.º com 28 pontos, confirma a descida de divisão.

Já o Sporting saiu derrotado na visita ao Imortal por 64-61. Em Albufeira, Keonté Kennedy (16 pontos) e Robert Jones (14 pontos) brilharam pela equipa da casa. Brandon Johns Jr, com 17 pontos e nove ressaltos, foi o mais inconformado dos leões.

O Sporting termina em terceiro com 39 pontos. O Imortal fixa a sexta posição com 31 pontos.

O FC Porto saiu também derrotado, desta feita na receção ao Esgueira por 86-85.

Delvin Barnstable e DeAirius Barker, ambos com 22 pontos, foram preponderantes para o triunfo da equipa de Aveiro. Jhonathan Dunn (17 pontos) e Cornelius Hudson (18 pontos) foram os destaques do lado dos dragões.

Com este triunfo, o Esgueira assegura lugar de play-off, terminado em sétimo com 31 pontos. O FC Porto fecha a fase regular em terceiro com 37 pontos.

O Sp. Braga foi ao reduto do Ovarense vencer (74-67) para carimbar uma vaga nos play-offs. Mike Fofana (25 pontos) e Delaney Blaylock (22 pontos) lideraram os bracarenses.

Houve, ainda, mais surpresas na jornada. O V. Guimarães recebeu e venceu a Oliveirense por 84-74. Chaunce Jenkins, com 25 pontos e nove assistências, liderou os conquistadores ao triunfo.

A Oliveirense mantém-se na quinta posição com 31 pontos. O V. Guimarães fica de fora dos lugares de play-off, em nono com 30 pontos.

O Queluz, já com a manutenção garantida, atropelou o Galitos, já despromovido, por 105-74. Jelani Simmons com 25 pontos, seis assistências e quatro ressaltos foi o destaque do encontro.

O Queluz termina em décimo, fora dos lugares de play-off, com 30 pontos. O Galitos fecha na 12.ª e última posição com 27 pontos.

Confira os alinhamentos dos «quartos» dos play-offs:

Benfica (1.º) – Sp. Braga (8.º)

Ovarense (4.º) – Oliveirense (5.º)

Sporting (2.º) – Esgueira (7.º)

FC Porto (3.º) – Imortal (6.º).