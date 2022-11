Sporting e FC Porto conquistaram vitórias importantes na luta pelo apuramento na Taça Europa de basquetebol.

Na visita ao Anwil Wloclawek, da Polónia, o Sporting vingou-se da derrota em casa e triunfou por 85-73.

A equipa leonina está na terceira posição do grupo, com seis pontos, tal como os palcos, mas pior diferença de pontos. O Kahru Basket lidera com oito pontos, enquanto que o Egis Kormend tem apenas quatro.

No Grupo C o FC Porto venceu o Parnu Sadam, da Estónia, por 87-64.

Os dragões assumem a segunda posição, com seis pontos, tal como o Fribourg Olympic, que fica na terceira posição. O Heroes den Bosch lidera com sete pontos e o Parnu Sadam tem cinco.