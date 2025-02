O Sporting e FC Porto confirmaram a presença na «final four» da Taça de Portugal em basquetebol, ao derrotarem a Galomar (89-69) e a Ovarense (88-77), respetivamente, este domingo.

Os leões entraram a ganhar no jogo e chegaram ao intervalo com uma vantagem de dez pontos sobre o adversário (48-38), acabando esta por ser duplicada nos restantes dois períodos. Jeremiah Bailey (24) e Nick Ward (20) atingiram as duas dezenas de pontos no Sporting, que fechou a partida com parcial avassalador de 23-9.

Quanto ao FC Porto esteve a perder até ao intervalo (44-46), mas conseguiu dar uma boa resposta na segunda parte, terminando com um triunfo por 88-77. Toney Douglas (21 pontos) e Phil Fayne (20) brilharam pelos dragões, enquanto Blaylock e Woods, ambos com 20, deram nas vistas pelos vareiros.

Assim sendo, Benfica, Sporting e FC Porto são as equipas que já garantiram o bilhete para a «final four» da Taça de Portugal. O trio fica à espera do desfecho do confronto entre Galitos do Barreiro e Oliveirense, que lutam, este domingo, pela última vaga nas meias-finais da prova.

A «final four» da Taça de Portugal joga-se entre os dias 21 e 23 de março, em Matosinhos.