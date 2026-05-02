O Sporting garantiu uma vaga na final da Taça Hugo dos Santos – a Taça da Liga de basquetebol. Nas «meias», os leões venceram o Imortal (80-71) para ser o primeiro finalista na competição.

No final do 1.º quarto, o Imortal até vencia por 16-15. Um segundo quarto avassalador do Sporting valeu a vantagem ao intervalo (41-32).

Os leões conseguiram gerir a vantagem, acabando por vencer (80-71). Do lado dos leões, Robby Robinson III foi o destaque com 15 pontos. Francisco Amarante, com 13 pontos, foi a segunda figura.

Do lado do Imortal, que eliminou o Sp. Braga para chegar às meias, André Silva foi o mais inconformado com 20 pontos.

O Sporting espera, agora, pelo vencedor do jogo entre Benfica e Oliveirense para conhecer o adversário da final, que decorre neste domingo (17h).