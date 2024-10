O Sporting entrou com o pé esquerdo na fase de grupos da Taça Europa de basquetebol: os leões foram derrotados no Pavilhão João Rocha pelos italianos do Dinamo Sassari (82-69), esta terça-feira, na primeira jornada do Grupo D.

No primeiro período, o Sporting já perdia por 32-14, contudo, conseguiu vencer o parcial seguinte, por 25-16. Após o intervalo, os italianos voltaram a entrar melhor e impuseram-se no terceiro período (27-13), com os leões a saírem por cima no último (17-7), já em vão.

André Cruz esteve em plano de destaque, com 15 pontos, seis ressaltos e cinco assistências. Nick Ward também anotou 15 pontos, enquanto, do lado italiano, Sokolowski registou 14.

O Sporting soma assim um ponto e volta a jogar a 16 de outubro, desta feita com os ucranianos do Dnipro.