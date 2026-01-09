O Sporting vai passar a noite na liderança isolada da fase regular da Liga de basquetebol, depois do triunfo categórico frente ao Imortal (83-64), no jogo que abriu a última jornada da primeira volta do campeonato.

Os leões venceram os quatro parciais, mas foi no terceiro que fugiram em definitivo no marcador. Se a vantagem ao intervalo era de sete pontos (39-32), ela alargou para 17 no final do terceiro período (61-44), depois de um parcial de 22-12.

O poste norte-americano Brandon Johns voltou a destacar-se no Sporting, com 22 pontos e nove ressaltos. Nos algarvios, destaque para os 21 pontos de Keonte Kennedy.

O triunfo permite à equipa leonina chegar aos 20 pontos na classificação, que passa a liderar isolado, à condição, com mais dois pontos, mas também dois jogos realizados, do que o Benfica.

No sábado prossegue a 11.ª ronda da fase regular da Liga, com o Benfica e o FC Porto a visitarem o Vasco da Gama e o Esgueira, respetivamente. A jornada encerra no domingo com o Sp. Braga-Ovarense.