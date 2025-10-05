Basquetebol: Sporting inicia Liga com triunfo por 29 pontos em Guimarães
Francisco Amarante evidenciou-se com 27 pontos na vitória leonina por 97-68
O Sporting arrancou a fase regular da Liga de basquetebol com uma vitória tranquila em Guimarães, por 97-68, respondendo aos triunfos de FC Porto [95-73 frente ao Vasco da Gama] e Benfica [89-76 com a Oliveirense] na véspera.
Os Leões arrancaram no jogo com um parcial autoritário [20-8], mas viram o Vitória responder no período seguinte, deixando o resultado em aberto ao intervalo [41-35 favorável ao Sporting].
Porém, na segunda parte, a equipa lisboeta conseguiu dois parciais volumosos, acabando por vencer o encontro de forma expressiva, com uma vantagem de 29 pontos [97-68].
O internacional português Francisco Amarante, reforço do Sporting para esta temporada, foi o melhor marcador do encontro, com 27 pontos. No Vitória, Jaxson Baker evidenciou-se com 16 pontos.
A primeira jornada da Liga de basquetebol apenas ficará concluída no dia 26 de outubro, para quando foi reagendado o Galitos-Sp. Braga.
