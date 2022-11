Num jogo em atraso da segunda jornada do campeonato nacional de basquetebol, o Sporting foi até ao reduto do Imortal vencer por 103-72.

Os algarvios até venciam por dois pontos de diferença ao intervalo, mas os leões distanciaram-se no terceiro período.

Isaiah Armwood, com 21 pontos, foi o melhor marcador dos leões, enquanto Spencer Littleson, do Imortal, chegou aos 23.

Com sete vitórias noutros tantos jogos, os leões sobem à liderança do campeonato, com os mesmos 14 pontos de Benfica e Ovarense, esta última com mais uma partida disputada. O Imortal registou a terceira derrota consecutiva e ocupa a 10.ª posição.