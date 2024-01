O Sporting somou a terceira derrota do campeonato de basquetebol, ao ser surpreendido no Pavilhão João Rocha pela Ovarense.

Os leões terminaram o primeiro período a perder por cinco pontos, mas ao intervalo já venciam por 44-36.

A formação de Ovar recuperou e já terminou o terceiro período a vencer por um (63-62) e partiram depois para um último quarto sólido que lhe permitiu vencer o jogo por 91-86 num dia em que o Benfica também perdeu e o líder FC Porto ganhou.

O Sporting está no 2.º lugar do campeonato com 23 pontos, mais um em relação ao Benfica, e menos dois face ao líder FC Porto. Por sua vez, a Ovarense sobe ao quarto lugar, com 21 pontos.

À mesma hora do Sporting-Ovarense, a Galomar foi à Ilha Terceira vencer o Lusitânia por 93-70.