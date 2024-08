O extremo Jeremiah Bailey é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do Sporting, anunciaram os leões este sábado.

O basquetebolista norte-americano, de 25 anos, estava na Ovarense, onde na época passada somou médias por jogo de 9,6 pontos, 2,1 assistências e 7,8 ressaltos.

Bailey viu no Sporting «uma grande oportunidade» e aconselhou-se com Travante Williams. «Conhecendo a história do Sporting e os títulos, acho que é um grande passo.»