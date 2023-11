O Sporting venceu o dérbi de basquetebol com o Benfica, este sábado, no Pavilhão João Rocha. A partida terminou com um 91-88 favorável aos leões e, além do prolongamento, ficou marcada pelo triplo anulado aos encarnados ao soar da buzina.

Os campeões nacionais foram para o intervalo em vantagem (37-36), mas a equipa da casa entrou com tudo no terceiro período e fixou uma diferença de 12 pontos. No último quarto, os encarnados voltaram a superiorizar-se e empataram o jogo (80-80), forçando o prolongamento.

Mas as emoções não ficaram por aqui. O Sporting vencia por 91-88 quando Aaron Broussard tirou Ron Curry do caminho e encestou um triplo. O lance teve de ser revisto pela equipa de arbitragem e foi anulado, por entenderem que o lançamento foi efetuado já depois do som da buzina.

Marcus Lovett Jr foi o melhor ao nível dos pontos, com 28. Do lado do Benfica, Broussard liderou com 24 e Toney Douglas registou 21.

Desta forma, o Sporting, que na última jornada tinha perdido em casa da Oliveirense, regressou aos triunfos e subiu à liderança isolada, com 15 pontos em oito jogos.

O Benfica é segundo classificado, com 13, enquanto o FC Porto – que venceu este sábado o Galomar (81-68) - segue na terceira posição, com 12 pontos, mas menos dois jogos disputados.