O Sporting recebeu e venceu o CAB Madeira por 72-68, na tarde desta sexta-feira, no jogo que abriu a 10.ª jornada da Liga portuguesa de basquetebol.

Os leões começaram a perder, mas conseguiram acabar o primeiro período na frente, por 20-15, chegando ao 25-15 no início do segundo período. Contudo, os insulares recuperam e chegaram a estar na frente por seis pontos (27-33), numa fase que teve contrarresposta do Sporting, que com um parcial de 12-0 conseguiu ir para o intervalo a vencer por 39-33.

No terceiro período, a vantagem nunca fugiu aos leões, mas o equilíbrio foi nota dominante no marcador. O jogo foi com um 49-44 para o quarto período no qual os visitantes ameaçaram até bem perto do fim o Sporting, que acabou por conseguir manter o comando do marcador e triunfar.

Com este resultado, o Sporting assume, por algumas horas, a liderança isolada do campeonato, num dia que tem ainda o V. Guimarães-Benfica, às 19 horas.

Os restantes quatro jogos são no sábado: Ovarense-UD Oliveirense, CD Póvoa-Imortal, Esgueira-Sangalhos e Lusitânia-FC Porto.