Em duelo da terceira jornada do campeonato de basquetebol, o Sporting venceu de forma esclarecedora o FC Porto no Dragão Arena, neste sábado, por 76-82. O jogo ficou ensombrado por uma lesão potencialmente grave de Miguel Queiroz, capitão do FC Porto.

Os leões tiveram uma entrada fulgurante e chegaram a ter um 1-16 no primeiro período. Os dragões nunca conseguiram estar por cima no marcador ao longo de toda a partida, só para termos uma ideia da superiodade leonina.

No segundo período, o Sporting teve 18 pontos contra sete do FC Porto. Nos últimos dois quartos, o FC Porto somou mais pontos e reduziu a distância, mas sempre com a equipa de Luís Magalhães a gerir o resultado.

Com 24 pontos somados (cinco lances livres concretizados) até foi Riley, do FC Porto, quem mais se destacou nesse capítulo. No Sporting, Robinson III conseguiu 14 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências.

O Sporting fica com seis pontos em três partidas disputadas no campeonato nacional. Já o FC Porto soma apenas três pontos no mesmo número de jogos.