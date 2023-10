O Sporting venceu este domingo o Vitória, em Guimarães (89-92), em jogo da terceira jornada da fase regular da Liga de basquetebol.

Com este resultado, os leões seguem na liderança, de forma isolada à condição, com seis pontos, fruto de três vitórias no mesmo número de jogos.

Nesta altura, há quatro equipas que podem igualar os leões, dado que Benfica e Portimonense têm quatro pontos cada e menos um jogo, enquanto FC Porto e UD Oliveirense têm apenas um jogo disputado e dois pontos cada.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 6 pontos

2.º: AD Galomar, 5

3.º: Benfica, 4 (menos um jogo)

4.º: Portimonense, 4 (menos um jogo)

5.º: Imortal, 4

6.º: Ovarense, 4

7.º: CD Póvoa, 4

8.º: Vitória SC, 4

9.º: Lusitânia, 3

10.º: Esgueira, 3

11.º: FC Porto, 2 (menos dois jogos)

12.º: UD Oliveirense, 2 (menos dois jogos)