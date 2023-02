O Sporting recebeu e venceu o FC Porto por 80-74 no Pavilhão João Rocha, em jogo da 20.ª jornada da liga portuguesa de basquetebol, enquanto o líder Benfica foi derrotado pelo CD Póvoa, que somou um histórico triunfo contra os encarnados (60-59).

No terceiro duelo da época entre as duas equipas, o FC Porto entrou a abrir o marcador, mas o Sporting rapidamente conseguiu assumir a dianteira e chegou ao final do primeiro período a vencer por 20-13.

No segundo período, o FC Porto equilibrou as contas, reduziu distâncias, mas os leões foram para o descanso ainda na frente, por 36-32.

Logo a abrir o terceiro período, os dragões chegaram à igualdade a 36 pontos e tiveram posse para vantagem, mas não concretizaram e o Sporting acabou por reassumir a frente do marcador e descolar, com um parcial de 10-0 que contribuiu para o 57-45 registado no final do período.

A equipa comandada por Pedro Nuno Monteiro manteve, no quarto período, o comando do resultado, que terminou com uma diferença de seis pontos favorável aos verde e brancos (80-74).

À mesma hora, o CD Póvoa impôs a terceira derrota ao líder Benfica, num triunfo histórico para os comandados de José Ricardo, o primeiro do clube ante as águias. O Benfica dispôs de um ataque final para colocar o resultado a seu favor, mas não concretizou e, assim, permite que o FC Porto ainda possa chegar à liderança, por ter um jogo em atraso.

No primeiro jogo do dia, o CAB Madeira venceu na visita ao Esgueira, por 87-86.

Este sábado, ainda há o Lusitânia-Ovarense (16h00), UD Oliveirense-Imortal (16h00) e o V. Guimarães-Sangalhos (21h00).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 37 pontos

2.º: Sporting, 36

3.º: FC Porto, 36 (menos um jogo)

4.º: Ovarense, 30 (menos um jogo)

5.º: CD Póvoa, 29

6.º: UD Oliveirense, 28 (menos dois jogos)

7.º: Esgueira, 27

8.º: V. Guimarães, 27 (menos um jogo)

9.º: Imortal, 26 (menos um jogo)

10.º: CAB Madeira, 25

11.º: Lusitânia, 25 (menos dois jogos)

12.º: Sangalhos, 19 (menos dois jogos)