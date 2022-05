O Sporting venceu o FC Porto na tarde deste sábado, por 66-58, garantindo o apuramento para a final da Taça de Portugal de basquetebol.

A equipa comandada por Luís Magalhães chegou ao final do primeiro período a vencer por 21-14 e, apesar do parcial favorável aos dragões no segundo período, os leões mantiveram-se na frente com metade do jogo cumprido, pela margem mínima (32-31).

No início do terceiro quarto, o Sporting alargou de um para oito os pontos de vantagem (39-31), o FC Porto ainda se aproximou ao reduzir por duas vezes para dois pontos de diferença, mas o Sporting partiu para o decisivo período com vantagem de 48-41, conseguindo depois gerir a diferença até à buzina final.

Na final, os leões vão defrontar o vencedor do Benfica-V. Guimarães, jogo que tem início às 19h30 deste sábado.

O duelo decisivo pelo título, na final a oito realizada em Albufeira, joga-se a partir das 18 horas de domingo.