O Sporting venceu este sábado o FC Porto (97-84) e carimbou a presença na final da 14.ª edição da Taça Hugo dos Santos, disputada no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Os leões, detentores do troféu, ficam agora à espera do vencedor da outra meia-final, entre Benfica e Ovarense, para conhecer o adversário no derradeiro jogo, que se disputa no domingo às 16h00.

O primeiro período começou de forma equilibrada, com os dois treinadores a promoverem várias alterações de forma a resguardar os atletas para o pressing final. Ainda assim, os leões conseguiram terminar com uma vantagem de cinco pontos, que deu folga para o quarto seguinte, onde aproveitaram os vários lançamentos falhados dos basquetebolistas azuis e brancos.

Marcus Lovettjr era o homem decisivo com vários triplos somados, enquanto do lado dos dragões, que não puderam contar com o lesionado Charlon Kloof, Max Landis foi o elemento em destaque na primeira parte.

A reação da equipa de Fernando Sá surgiu já após o intervalo. Os portistas conseguiram reduzir a diferença no marcador e chegaram mesmo a ficar a apenas cinco pontos do Sporting, levando as bancadas – com maior presença de adeptos do FC Porto – ao rubro.

Apesar do ânimo dos azuis e brancos, que reagiram muito graças à regularidade de Landis e aos rasgos individuais de Teyvon Myers, Lovettjr continuou em bom plano e foi auxiliado por Armwood, outro dos melhores marcadores da partida. Nos últimos minutos do terceiro quarto, os leões conseguiram cavar nova vantagem importante e ficar com mais nove pontos.

No quarto e último período, Myers apresentou-se a bom nível e o FC Porto aproveitou as exclusões de Travante Williams Joshua Patton para esboçar a aproximação no marcador.

A menos de cinco minutos do final, Voytso converteu um triplo e os dragões ficaram a apenas cinco pontos dos verde e brancos. As bancadas voltaram à euforia e Pedro Nuno pediu um desconto de tempo.

A partir de então, o Sporting serenou, enquanto os basquetebolistas do FC Porto não conseguiram estabilizar a nível emocional, o que culminou até nas exclusões de Max Landis e Myers. Desta forma, a equipa leonina terminou por cima e o triunfo chegou com justiça e naturalidade.

Marcus Lovettjr foi o melhor marcador da partida, com 25 pontos, seguido de Max Landis, do FC Porto, com 21. Destaque ainda para o portista Miguel Queiroz (10 pontos e 10 ressaltos) e o sportinguista António Monteiro (12 pontos e 13 ressaltos).

A outra meia-final, refira-se, joga-se a partir das 17h30.