O Sporting venceu esta quarta-feira na Luz, por 93-90, e acabou com a invencibilidade do Benfica no campeonato nacional do basquetebol, decorridas 12 jornadas.

Num grande jogo de basquetebol, os leões estiveram por baixo durante uma boa parte do encontro, mas acabaram a triunfar.

A primeira parte foi de domínio das águias, de resto, que chegaram a ter uma vantagem de 13 pontos. A equipa verde e branca reagiu nos últimos minutos e ainda conseguiu a proeza de ir para o intervalo a ganhar por 49-47.

FILME DO JOGO.

O terceiro período foi de equilíbrio, com ligeira vantagem para o Benfica, mas na hora decisiva o Sporting foi mais forte e, depois de construir uma vantagem razoável, conseguiu segurá-la até à buzina final.

Individualmente, Marcus Lovettjr foi o maior destaque leonino, com 28 pontos. Nos encarnados, Aaron Broussard foi o mais inconformado, com 23 pontos.

Com este resultado, o Benfica partilha a liderança com o FC Porto, ambos com 23 pontos. Logo atrás, com 22 pontos, está o Sporting.