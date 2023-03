O Sporting venceu este domingo na visita ao Lusitânia, nos Açores (56-89), em jogo da segunda jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol, num jogo que tinha sido adiado em um dia devido ao mau tempo.

Os leões continuam assim na frente da classificação, com 44 pontos, os mesmos do Benfica, que no sábado venceu o FC Porto, que tem 43 no terceiro lugar.

Seguem-se UD Oliveirense (38 pontos), Ovarense (36) e Lusitânia (35).