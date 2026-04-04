Basquetebol: Sporting vence Vasco da Gama e mantém perseguição ao Benfica
Noutros resultados, o Queluz bateu a Oliveirense e o Esgueira venceu o Imortal
A equipa de basquetebol do Sporting visitou e venceu, este sábado, o SC Vasco da Gama por 81-112 na 19.ª jornada da fase regular da Liga. É uma vitória que mantém os leões na perseguição ao primeiro lugar.
Os leões iniciaram o encontro realizado na cidade do Porto com Miguel Correia, Francisco Amarante, Maleeck Harden-Hayes, João Fernandes e Brandon Johns Jr.
Com 16 pontos, Rui Palhares foi o melhor marcador do lado leonino, sendo que oito jogadores orientados por Luís Magalhães chegaram aos dois dígitos.
Desta forma, o Sporting soma 35 pontos, apenas menos um do que o líder Benfica, que neste sábado venceu o Galitos no Barreiro.
Noutros duelos da tarde, o Esgueira venceu o Imortal por 97-83 após prolongamento e o Queluz bateu o Oliveirense por 91-84.
Grande vitória dos Leões em Matosinhos, que somam a quinta vitória consecutiva na Liga Betclic
⚫ 81-112 ⚪ // #SCVGSCP pic.twitter.com/lTUaWjmj5g