A equipa de basquetebol do Sporting visitou e venceu, este sábado, o SC Vasco da Gama por 81-112 na 19.ª jornada da fase regular da Liga. É uma vitória que mantém os leões na perseguição ao primeiro lugar.

Os leões iniciaram o encontro realizado na cidade do Porto com Miguel Correia, Francisco Amarante, Maleeck Harden-Hayes, João Fernandes e Brandon Johns Jr. 

Com 16 pontos, Rui Palhares foi o melhor marcador do lado leonino, sendo que oito jogadores orientados por Luís Magalhães chegaram aos dois dígitos. 

Desta forma, o Sporting soma 35 pontos, apenas menos um do que o líder Benfica, que neste sábado venceu o Galitos no Barreiro. 

Noutros duelos da tarde, o Esgueira venceu o Imortal por 97-83 após prolongamento e o Queluz bateu o Oliveirense por 91-84. 

RELACIONADOS
