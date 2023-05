Três jogos, três vitórias.

No jogo três do play-off das meias-finais do campeonato nacional de basquetebol, o Sporting voltou a vencer o FC Porto, desta vez por 94-66, e assegurou a presença na final, onde vai defrontar o Benfica, que ultrapassou a Ovarense.

Depois de dois triunfos no Dragão Arena, o Sporting jogou no Pavilhão João Rocha e entrou melhor no encontro, tendo, rapidamente, construído uma diferença de seis pontos. Contudo, os dragões conseguiram reagir, estiveram mais eficazes - nesta fase - do que no último jogo e chegaram ao fim do primeiro quarto a perder por apenas 24-21.

Pedro Nuno Monteiro geriu o esforço de alguns dos jogadores mais utilizados recentemente, mas, no segundo período, a equipa leonina voltou com a carga toda e foi bastante superior aos portistas, que conseguiram fazer apenas oito pontos, contra 20 da turma da casa.

No terceiro período, os leões foram arrasadores, com Travante Williams e Marcus Lovett Jr a um nível superior. Os leões fecharam o penúltimo quarto com 30 pontos e uma diferença de 27 para os portistas, pelo que o vencedor estava praticamente encontrado.

No derradeiro período, Lovett Jr esteve num plano estratosférico e marcou três triplos. O camisola 57 dos leões terminou o jogo como o melhor pontuador, com 31 pontos, mais 11 do que o segundo melhor, o colega de equipa Travante. Lovett Jr até foi descansar mais cedo para o banco e teve direito a uma ovação.

No lado azul e branco, os maiores registos de pontos pertenceram a Charlon Kloof e Miguel Queiroz, ambos com 11.

Note-se que a partida decorreu sob o olhar atento de alguns basquetebolistas de outras equipas, como o português Neemias Queta, dos Sacramento Kings, e o cabo-verdiano Ivan Almeida, do Benfica.