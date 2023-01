Depois do triunfo na final da Taça Hugo Santos, no último fim de semana, o Sporting voltou a vencer a Ovarense, desta feita no Pavilhão João Rocha, por 95-71, na 18.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Travante Williams foi a principal figura da partida, com 37 pontos, sete ressaltos e cinco assistências. Do lado da turma de Ovar, Isaiah Johnson foi o melhor ao nível dos pontos, com 22.

Com esta vitória, o Sporting sobe, à condição, à liderança do campeonato, com 32 pontos, mais um do que o FC Porto, segundo classificado, que tem menos dois jogos realizados. A Ovarense, por seu turno, é quarta colocada.