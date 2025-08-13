Stephan Swenson, base de 23 anos, é reforço da equipa de basquetebol do Sporting, anunciaram os Leões, esta quarta-feira. 

O jogador, natural da Bélgica, atuava nos Estados Unidos, onde representou o Stetson Hatters e o UCSB Gauchos, no campeonato universitário de basquetebol. 

«Vou dar tudo de mim em campo, ser competitivo, assegurar que todos à minha volta vão ser bons a cada momento, ser impactante ofensiva e defensivamente e tentar ser uma extensão do treinador», afirmou o basquetebolista, aos canais do clube.

António Coelho, coordenador de basquetebol do Sporting, definiu Swenson como «um jogador que faz um pouco de tudo», ou seja, «marca pontos, tem boas percentagens de lançamento, põe a equipa a jogar, controla o jogo, faz assistências».

